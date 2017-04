Jorge Sampaoli is nadrukkelijk gelinkt aan het bondscoachschap van Oranje. De Sevilla-coach heeft dit ook gehoord, maart volgens de Argentijn is er geen sprake van een dienstverband in Zeist.



"Nee, in alle eerlijkheid: Ik heb geen enkel gesprek gehad over de baan van bondscoach van Nederland", zo liet Sampaoli optekenen tijdens de persconferentie van vrijdag, geciteerd door Voetbal International. "Als het waar is dat de Nederlandse bond mij als bondscoach wil binnenhalen vanwege de manier waarop ik mijn teams laat spelen, dan zie ik dat als een compliment."



"Maar naar mijn idee is het niet meer dan speculaties in de media en niets meer dan dat", aldus Sampaoli, die ook is genoemd bij FC Barcelona. Zelf lacht hij er vooralsnog om. "Ik heb hier nog een contract en heb dus ook niets te zeggen. Ik richt me nu op de wedstrijd van zaterdag en om de slechte reeks te stoppen. De toekomst wijst zich vanzelf."