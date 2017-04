Elia geeft eerlijk toe: "Heb er persoonlijk niets mee"

Eljero Elia wil de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle niet langer laten domineren door het kunstgrasveld. Volgens de vleugelaanvaller van Feyenoord moet het ook op deze ondergrond mogelijk zijn om de winst op te halen.



Feyenoord verloor de afgelopen vier seizoenen in Zwolle. De reden? "Ik weet het niet. Misschien door het kunstgras", zo laat hij weten aan FOX Sports. "Maar dat mag nu geen excuus meer zijn, vind ik. We zitten in een fase dat we elk duel moeten winnen, laten zien dat wij meer kwaliteit hebben en dat wij Feyenoord zijn."



Elia kan zich wel inbeelden dat het kunstgras een rol speelt voor Feyenoord. "Het ziet er wel zo naar uit, maar voor mij maakt het niet. Ik heb er persoonlijk niets mee. Maar zet mij maar in de één tegen één op kunstgras, dan moet het wel goed komen."