Koeman opmerkelijk blij met ruzie: "Ik zie dit graag"

Everton-manager Ronald Koeman zag Romelu Lukaku en Ashley Williams ruziën tijdens het duel met Manchester United (1-1). Geen fraaie beelden, maar de Nederlander kan er goed mee leven.



"Ik zie graag passie, maar ze moeten wel begrijpen dat ze elkaar moeten steunen", verwees Koeman naar de overtreding van Williams in de slotminuut. Zlatan Ibrahimovic profiteerde dankbaar vanaf de stip. "Eindelijk zag ik een reactie. We waren in het verleden soms veel te braaf. Soms moet je kunnen praten en schreeuwen op het veld."



"Ik heb daar geen enkel probleem mee. Dat zijn de emoties", aldus Koeman. "Lukaku en Williams hebben het al lang uitgepraat. Ik zie dit graag. Je moet alles doen om te winnen. Naast het veld kun je vrienden zijn, maar op het veld mag je soms schreeuwen.”