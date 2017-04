'Real maakt plaats voor topaankoop: Engeland nieuwe bestemming'

Real Madrid won de Champions League in 2016 en ligt op koers om dit jaar minimaal het kampioenschap te veroveren. De Spaanse topclub is desalniettemin voornemens om vuurwerk te realiseren tijdens de komende transferperiode.



Chelsea-sterspeler Eden Hazard staat bovenaan het verlanglijstje van Real Madrid. Het is nog onduidelijk of de Spanjaard de transfer ook echt gaat maken, maar de Madrilenen willen hoe dan ook vuurwerk. Om die reden zal de leiding ook een aantal spelers moeten uitzwaaien. James Rodriguez is een serieuze kandidaat.



James verdiende in 2014 voor tachtig miljoen euro een contract bij Real, dat hem nu voor de helft van dat bedrag zou willen doorverkopen. Volgens journalist Guillem Balague zijn vooral Manchester United en Liverpool voor hem in de race, waarbij eerstgenoemde club de grootste kans maakt. Ook Italië zou een optie zijn.