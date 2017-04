"Ajax liet ook gewoon punten liggen bij Excelsior"

NEC wist slechts één van de laatste tien wedstrijden om te zetten in winst. Uitgerekend nu komt ook nog eens Ajax op bezoek in Nijmegen, maar trainer Peter Hyballa rekent hierbij op het extra wapen: de twaalfde man.



"Ik hoop echt dat we de steun van het publiek krijgen", vertelt Hyballa op de officiële website van de Nijmeegse club. "Ik snap dat men teleurgesteld is in hoe het momenteel loopt, maar juist nu heeft de spelersgroep de steun nodig. De fans mogen mij afmaken, maar niet de spelers."



De Duitse oefenmeester legt uit: "Het is een heel jonge groep en negatieve geluiden hebben echt een invloed daarop. Geloof mij maar dat iedereen er iedere dag alles voor doet en dat ze alle steun verdienen, zeker in deze tijden."



Ajax speelt over een kleine week alweer tegen Schalke 04, maar in zijn ogen zal dat (nog) geen rol spelen. "Natuurlijk zal er wel iets gewijzigd worden, maar daar loopt in de breedte zoveel kwaliteit dat het weinig uitmaakt wie er speelt. (…) Het wordt een lastig duel, maar Ajax liet een paar weken terug ook gewoon punten liggen bij Excelsior, dus er is in eigen huis ook voldoende mogelijk."