Pijntjes in Heerenveen: "We zullen zien wie er fit zijn"

De 3-0 overwinning op Sparta Rotterdam heeft sc Heerenveen veel vertrouwen gegeven voor het bezoek aan Vitesse. Trainer Jurgen Streppel kan beschikken over een fitte selectie, waaronder de weer inzetbare Jeremiah St. Juste.



Streppel kijkt uit naar het duel in Arnhem. "We willen beide naar voren, maar de manier van spelen is niet met elkaar te vergelijken", zo vertelt hij op de clubwebsite. "Vitesse is stoïcijnser. Als het niet loopt, laten ze het rustig even lopen, vinden het wel prima. Wij zijn druistiger, willen altijd het initiatief en de tegenstander afjagen."



Na de midweekse speelronde klaagden Joost van Aken en Sam Larsson over pijntjes. Zij verlieten het trainingsveld voortijdig. "‘Met drie wedstrijden in acht dagen zijn er altijd jongens met pijntjes. We zullen morgen zien wie er fit zijn."



Streppel hoopt met sc Heerenveen de play-offs te bereiken. Het duel met Vitesse is natuurlijk een mooie test. "Ze beschikken over veel individuele kwaliteit en jongens die makkelijk een doelpunt maken."