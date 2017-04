Kelvin Leerdam leek onder Henk Fraser het voetbalgeluk hervonden te hebben, maar de laatste tijd speelt de oud-Feyenoorder toch weer weinig. Zelf begrijpt de verdediger van Vitesse daar ook weinig van.



Op 10 maart zat Leerdam geblesseerd aan de kant tegen Sparta Rotterdam. "Maar sindsdien heb ik ineens veel minder gespeeld. Hoe dat kan? Dat is voor mij ook een vraag. We hebben niet met elkaar gecommuniceerd", zo laat hij weten aan Omroep Gelderland. Het is dan ook zeer twijfelachtig of het tot contractverlenging komt.



De komende zomer transfervrije Vitessenaar blijft er kalm onder, maar baalt zeker. "Natuurlijk snap ik het niet." Leerdam, die tegen sc Heerenveen mag starten vanwege de schorsing van Kevin Diks, voegt toe: "We gaan gewoon door, de situatie is nu éénmaal zo. Of ik meer krediet had verwacht? Ja, eigenlijk wel."