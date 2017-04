Nieuwkoop heeft boodschap voor Ajacieden: "Ik zou mijn mond houden"

Feyenoord staat al sinds de eerste speelronde bovenaan in de Eredivisie. Zowel supporters als spelers van Ajax voorspellen dat de Rotterdammers later in het seizoen nog wel in zouden storten, maar daar is Feyenoorder Bart Nieuwkoop niet van onder de indruk.



"Wij zijn gefocust op onszelf, wij hebben alles in eigen hand. Laat ze maar lekker praten. Kijk, ze kunnen het wel zeggen, maar uiteindelijk zijn wij degenen die het echt kunnen zeggen: als wij alles winnen, dan zijn wij kampioen", vertelt de 21-jarige voetballer aan FOX Sports.



De verdediger weet wel wat hij zou doen als hij in de positie van de Ajacieden zat. "Ik zou mijn mond houden, hard werken en het op het veld laten zien", aldus Nieuwkoop.