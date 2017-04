Eljero Elia maakte woensdagavond tegen Go Ahead Eagles zijn rentree bij Feyenoord na blessureleed. De aanvaller was in de Kuip meteen alweer belangrijk met een doelpunt en dat resulteerde in het scanderen van zijn naam door de supporters.



"Dat heb ik zeker gemist. Het was een leuke wedstrijd", vertelt de international aan RTV Rijnmond. "We waren de hele wedstrijd scherp. Maar PEC Zwolle is weer hele andere wedstrijd. Geen tijd voor excuus, we moeten onze droom uit laten komen."



De Zwollenaren spelen in hun thuishaven op kunstgras. "Dat mag geen excuus meer zijn. Wij moeten strijd leveren en laten zien dat wij meer kwaliteit hebben. We moeten in onszelf geloven, in ons eigen kunnen. Gewoon honderd procent geven, 110 procent, om wedstrijden te winnen. We moeten er gewoon alles aan doen om succes te hebben", aldus Elia.