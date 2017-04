Ajax-talent kijkt terug op lastige periode: "Ontzettend moeilijk"

Pelle Clement was sinds januari uitgeschakeld door een liesblessure, maar inmiddels staat de jonge voetballer weer op het trainingsveld. Met Ajax TV blikt het talent terug op de moeilijke periode.



"Het was voor het eerst dat ik een blessure heb gehad en ook voor het eerst dat ik geopereerd moest worden. Het waren lange dagen en eigenlijk train je dan harder dan dat je normaal gesproken zou doen. Ik ben nu weer fit en voel me goed", vertelt de 20-jarige voetballer, die een uitstekende eerste seizoenshelft kende met onder meer zijn debuut in het eerste.



"Als je in zo’n korte tijd in alle competities mag debuteren waar het eerste van Ajax in speelt, dan is dat heel erg mooi ja. Spelen in de ArenA was een jongensdroom en dat dat is uitgekomen dit seizoen is echt fantastisch. Ik heb in die periode veel wedstrijden in korte tijd gespeeld. Ik debuteerde speelde op een donderdag in het eerste en een dag later speelde ik een hele wedstrijd met Jong. Als je als jonge jongen mee mag met het eerste dan ga je niet snel aangeven dat je hier en daar pijntjes hebt. Dat is zo ontzettend moeilijk. Maar die dingen gaan zoals ze gaan. Het is lekker om nu weer op het veld te staan", aldus Clement.