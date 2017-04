Feyenoord maakt zich op voor angstgegner: "Altijd lastig"

Feyenoord was woensdagavond in eigen huis met maar liefst 8-0 te sterk voor Go Ahead Eagles. De volgende horde voor de Rotterdammers is een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle en dat is de afgelopen seizoenen steeds een lastige klus geweest voor Feyenoord.



"Het is een nieuw jaar en er zijn nieuwe spelers, dus we moeten niet denken in het verleden, maar denken in het nu. Zwolle uit is altijd lastig, maar wij moeten gewoon zo doorgaan", vertelt verdediger Eric Botteghin aan Voetbal International.



Volgens de Braziliaan zal het kunstgras in Zwolle lastig zijn voor zijn team. "Daar hebben we dit seizoen wel een beetje last van gehad", aldus Botteghin, die verder niet in wil gaan op de titelkansen voor Feyenoord. ''Wij moeten gefocust blijven en onze eigen dingen doen en er alles aan doen om kampioen te worden.''