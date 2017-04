Martijn Reuser maakte in het seizoen 1994/95 onderdeel uit van het Ajax dat de Champions League won. Tegenwoordig is hij jeugdtrainer bij ADO Den Haag en de KNVB. In gesprek met het Algemeen Dagblad spreekt hij over de titelstrijd.



"Naar aanleiding van de wedstrijd van afgelopen weekend had ik gedacht dat PSV of Ajax het nog ging worden. PSV zal na gisteravond wel definitief afgehaakt zijn, dus ik ga nu dan toch voor Ajax", vertelt hij.



"Zij hebben een mentale boost gekregen naar aanleiding van de overwinning tegen Feyenoord. Maar het is ook de manier van voetballen. Over de breedte vind ik dat bij Ajax net wat meer kwaliteit zit dan bij Feyenoord. Als het bij Feyenoord niet loopt, dan loopt het ook gewoon echt niet. Laat ik het zo zeggen: ik hoop Feyenoord, maar ik denk dat Ajax het wordt", besluit Reuser.