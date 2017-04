TRANSFERUURTJE: Blind, Karsdorp, Huntelaar, Rochet en Hazard

De laatste transfergeruchten en -nieuwtjes lees je elke dag op SoccerNews.nl. In de rubriek 'Transferuurtje' verzamelt de redactie de meest interessante en bizarre transferberichten in een handig overzicht.



Nederland:

Volgens diverse Engelse media wil Ajax in de aankomende zomer een dealtje sluiten met Manchester United om Daley Blind terug te halen naar de Amsterdam ArenA. De multifunctionele Oranje-speler mag vertrekken bij de Red Devils, maar dat betekent niet dat hij voor een appel en een ei op te pikken is bij Old Trafford. De krant The Independent weet namelijk wat Ajax moet betalen als het Blind daadwerkelijk aan de selectie toe wil voegen. De Nederlander heeft nog een contract tot medio 2018, maar desondanks verlangt United ongeveer 15,5 miljoen euro voor zijn speler. Dat is een bedrag dat Ajax in de regel niet overmaakt voor transfers, alhoewel directeur spelerszaken Marc Overmars in de winter natuurlijk wel het chequeboekje trok voor David Neres.





De Eredivisie-topclub Feyenoord doet het dit seizoen natuurlijk behoorlijk sterk in de Nederlandse competitie. Dat is inmiddels ook buiten onze landsgrenzen bekend en verschillende spelers van de Rotterdammers staan op de radar bij Europese topclubs. Vleugelverdediger Rick Karsdorp is zeker een van hen: hij heeft ook Manchester United achter zich aanzitten. Dat is in ieder geval wat het Engelse medium The Independent op vrijdagmorgen meldt. Naar verluidt heeft directeur Ed Woodward van de Premier League-topclub reeds een telefoontje gepleegd met het management van de back van Feyenoord. Daarbij zou hij hebben geïnformeerd naar het kostenplaatje: United wilde weten hoeveel het zou moeten betalen voor Karsdorp. Het antwoord heeft de clubleiding van de Red Devils volgens de laatste berichten niet afgeschrikt.



Spits Klaas-Jan Huntelaar is in de aankomende zomer transfervrij. Een uitgelezen mogelijkheid voor Ajax om een nieuwe samenwerking aan te gaan, zo zou je zeggen. In gesprek met de officiële clubwebsite van de nummer twee van de Eredivisie laat de centrumaanvaller zich uit over een nieuwe deal met zijn oude liefde. Huntelaar zegt: "Alles is mogelijk. Maar het is lastig om daar nu iets over te zeggen. We gaan het zien ..."





Momenteel verdedigt Tim Krul het doel van AZ in het AFAS Stadion, maar inmiddels weten we dat de Alkmaarders ook bezig zijn met het aankomende seizoen. Wat dat betreft heeft technisch manager Max Huiberts reeds contact gelegd met Marco Bizot. Dat betekent wel gelijk dat Sergio Rochet mag vertrekken. In gesprek met De Telegraaf vertelt Huiberts: "Sergio heeft nog een contract voor een jaar, maar wij zullen met hem meedenken over een vertrek." De krant zelf weet daarnaast: "Nick Olij, een 21-jarige sluitpost uit eigen jeugdopleiding, heeft een nieuw contract aangeboden gekregen van twee jaar met een optie op nog twee jaar. Hij moet volgend seizoen de eerste keeper worden van Jong AZ in de Jupiler League, met de mogelijkheid om daarna door te groeien naar de hoofdmacht. Daar staat Olij positief tegenover."



Buitenland:

Real Madrid had in de afgelopen wintertransferwindow nog te maken met een heuse transferban, waardoor voorzitter Florentino Pérez niet met miljoenen kon strooien. In de aankomende zomer is dat echter helemaal anders en gaat De Koninklijke op zoek naar een nieuwe superster. Eden Hazard staat wat dat betreft in de schijnwerpers. Chelsea heeft al meermaals laten weten dat de Belgische buitenspeler niet te koop is, maar volgens het medium OK Journal zijn ze nu ietwat bijgedraaid op Stamford Bridge. Naar verluidt hebben de beleidsbepalers van Chelsea aan Real laten weten dat de vraagprijs voor Hazard ongeveer 120 miljoen euro bedraagt. Voor minder mag de Rode Duivel sowieso niet uit Londen vertrekken.