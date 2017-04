'Chelsea maakt vraagprijs Hazard kenbaar'

Real Madrid had in de afgelopen wintertransferwindow nog te maken met een heuse transferban, waardoor voorzitter Florentino Pérez niet met miljoenen kon strooien. In de aankomende zomer is dat echter helemaal anders en gaat De Koninklijke op zoek naar een nieuwe superster. Eden Hazard staat wat dat betreft in de schijnwerpers.



Chelsea heeft al meermaals laten weten dat de Belgische buitenspeler niet te koop is, maar volgens het medium OK Journal zijn ze nu ietwat bijgedraaid op Stamford Bridge. Naar verluidt hebben de beleidsbepalers van Chelsea aan Real laten weten dat de vraagprijs voor Hazard ongeveer 120 miljoen euro bedraagt. Voor minder mag de Rode Duivel sowieso niet uit Londen vertrekken.



Volgens de laatste berichten proberen de Madrilenen de vraagprijs wat te drukken door Alvaro Morata aan te bieden aan de Blues. De Spanjaard stond vooral in de afgelopen zomer in de belangstelling van de Londenaren, maar het bovenstaande medium weet dat dat nu niet meer het geval is. Eigenaar Roman Abramovich zou gewoonweg 120 miljoen euro willen zien voor Hazard ...