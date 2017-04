"Dat Guardado dan zo klungelig de bal verliest ..."

Het puntenverlies van PSV tegen FC Twente is behoorlijk hard aangekomen in Eindhoven. De broertje Van der Kerkhof kunnen er met hun hoofd niet bij. Vooral middenvelder Andrés Guardado krijgt het voor zijn kiezen ... want waar was de Mexicaan nou mee bezig bij de tegentreffer van Bersant Celina?



René van der Kerkhof begint in gesprek met Omroep Brabant: "Het was dramatisch. Je staat met 2-1 voor en er is nog een halve minuut te spelen. Dat Guardado - een van de beste spelers van PSV, die alle ins en outs van het voetbal kent - dan zo klungelig de bal verliest... Hij moet de bal gewoon het stadion uitjassen. Dan is het afgelopen en win je met 2-1."



Hij gaat verder: "We hebben misschien nog wel een klein kansje op de tweede plaats. Dan moet PSV van Ajax winnen - dan is Feyenoord kampioen - en dan moet Ajax nog ergens een steekje laten vallen. Het zal heel, heel moeilijk worden. Heel, heel jammer." Willy vult aan: "Het heeft te maken met concentratie en het feit dat spelers niet echt in topvorm zijn." Van der Kerkhof wijst naar Luuk de Jong. "Die straalt soms paniek uit. En je moet concluderen dat de broers De Jong niet op het niveau spelen waarop ze kúnnen spelen."