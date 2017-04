Tijdens de wedstrijd tussen FC Twente en PSV in De Grolsch Veste ging de politie op zoek naar drugs in het supportershome van de supporters van de club uit Enschede. Vak P werd ontruimd en dit zorgde voor een grimmige situatie in en rond het stadion van de Tukkers. Een agente te paard kwam ten val en werd toegetakeld door een aantal hooligans, zo wordt duidelijk uit beelden van TC/Tubantia.