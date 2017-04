De Jong wijst met vinger bij PSV na gelijkspel

Bij de Eredivisie-topclub PSV koesterde men voor donderdagavond nog enige hoop op het kampioenschap. Dat is na het gelijkspel tegen FC Twente echter wel anders en aanvoerder Luuk de Jong wijst nu met de beschuldigende vinger. Middenvelder Andrés Guardado ging immers in de fout bij de late tegentreffer van Twente.



De Jong zegt tegen het Eindhovens Dagblad: "Iedereen weet wat daar gebeurt en dat het Andrés' fout is. Dat weet hij zelf ook dondersgoed. Hij had die bal het stadion uit moeten schieten. Wat moet je er verder nog over zeggen? Tot vanavond waren we aan een goede reeks bezig. Maar feit is wel dat het nu nog heel moeilijk gaat worden om die tweede plek veilig te stellen."



De spits gaat verder: "Het is nog zacht uitgedrukt dat dit een hele zure avond is geworden. Natuurlijk waren er net woorden en was er bij sommigen frustratie in de kleedkamer. Als team gaan we het hier nog wel even over hebben. Het is voor het hele team een zwaar seizoen geweest."