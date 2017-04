'Ajax mist belangrijke speler tegen NEC'

Ajax speelde afgelopen woensdagavond nog voor eigen publiek in de Amsterdam ArenA tegen AZ, maar aankomende zaterdag is het al weer tijd voor een nieuwe wedstrijd voor het team van coach Peter Bosz. Daarbij is de algemene verwachting dat Ajax het zal moeten stellen zonder zijn aanvoerder Davy Klaassen.



De middenvelder liep tegen AZ kneuzingen in zijn scheenbeen op, maar op donderdag zag dat er allemaal al weer wat beter uit. Toch denkt het Algemeen Dagblad te weten dat Klaassen niet van de partij zal zijn in De Goffert tegen NEC, omdat oefenmeester Bosz het risico niet zou willen nemen. In de aankomende week speelt Ajax natuurlijk in de Europa League tegen Schalke 04 en dan is Klaassen hard nodig.



Wordt de Oranje-international niet opgesteld, dan heet zijn vervanger hoogstwaarschijnlijk Donny van de Beek. Spits Kasper Dolberg heeft de groepstraining overigens weer hervat op De Toekomst. Het is niet zeker dat Ajax tegen NEC zal beginnen met de jonge Deen in de basis, maar als dat niet het geval is, zit hij dan in ieder geval op de bank.