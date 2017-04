'AZ wil speler het liefste verkopen'

Momenteel verdedigt Tim Krul het doel van AZ in het AFAS Stadion, maar inmiddels weten we dat de Alkmaarders ook bezig zijn met het aankomende seizoen. Wat dat betreft heeft technisch manager Max Huiberts reeds contact gelegd met Marco Bizot. Dat betekent wel gelijk dat Sergio Rochet mag vertrekken.



In gesprek met De Telegraaf vertelt Huiberts: "Sergio heeft nog een contract voor een jaar, maar wij zullen met hem meedenken over een vertrek." De krant zelf weet daarnaast: "Nick Olij, een 21-jarige sluitpost uit eigen jeugdopleiding, heeft een nieuw contract aangeboden gekregen van twee jaar met een optie op nog twee jaar. Hij moet volgend seizoen de eerste keeper worden van Jong AZ in de Jupiler League, met de mogelijkheid om daarna door te groeien naar de hoofdmacht. Daar staat Olij positief tegenover."



Het medium gaat verder: "Gino Coutinho (34) verwacht een dezer weken een nieuwe aanbieding van AZ. Hij is de beoogde tweede doelman, zoals hij dat ook was voordat Krul werd gehuurd. Ook hij staat open voor een langer verblijf in Alkmaar."