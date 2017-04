De tweede helft van FC Twente - PSV (2-2) zal niet snel vergeten worden. Rond de 75ste minuut riep de stadionspeaker de supporters ineens op om te vertrekken vanwege een politie-inval.



Uiteindelijk ging het alleen om Vak-P. Het supportershome van deze groepering zou onderdeel zijn van illegale drugshandel en geweld. "Wij werden verrast door deze actie van de politie", vertelt Twente-directeur Jan van Halst aan FOX Sports. "Voor ze ingrepen kregen we bericht dat ze het gingen doen. Maar waar, hoe, wat en waarom weet ik niet."



Van Halst vervolgt: "Op zo'n moment ben je overgeleverd aan de politie. Zij acteren zoals denken dat ze moeten acteren. De politie kan altijd ingrijpen als zij dat noodzakelijk vinden. Wij weten ook niet veel meer. Het zou volgens de politie om eventuele drugshandel gaan. Morgen zullen wij uitvoerig geïnformeerd worden."





(1) We begrijpen dat het tijdstip van de actie in het home van #VakP veel vragen oproept. Dit momentum was echter cruciaal