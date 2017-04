Cocu: "Wat we precies weggooien? Vrij veel"

PSV heeft dure punten gemorst in het uitduel bij FC Twente (2-2). Trainer Phillip Cocu herhaalde wat meerdere spelers ook verklaarden na afloop: "Ik vind dat we het over onszelf hebben afgeroepen."



Tegenover FOX Sports wees Cocu op de mogelijkheden om het duel te beslissen: "Wat ik dan zie, daar kan ik echt met mijn kop niet bij. Dat heeft me verbaasd. Het is mooi als er een derde goal valt, maar je moet sowieso altijd de controle houden. Dat deden we niet."



Cocu had de indruk dat PSV een goede weg was ingeslagen. "Maar ik had nu niet het gevoel dat ik rustig kon gaan zitten. Dat mogen we onszelf aanrekenen. Door zijn goal gooi je eigenlijk alles weg. Wat we precies weggooien? Vrij veel."



De PSV-trainer voegt toe: "De tweede plaats hadden we nog in eigen hand, als we zouden winnen van Ajax. Dat is nu ook niet meer zo. Dit is echt heel duur puntenverlies en daarvoor moeten we allemaal in de spiegel kijken."