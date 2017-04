De Jong ontkent: "Al zal dat wel weer gesuggereerd worden"

Luuk de Jong baalt ontzettend van het 2-2 gelijkspel bij FC Twente. Natuurlijk was de timing van de gelijkmaker al dramatisch, maar al helemaal omdat het kampioenschap plotseling weer uit het zicht is.



"We hebben het ook over onszelf afgeroepen", gaf de spits en aanvoerder van PSV na afloop toe in gesprek met FOX Sports. "We hadden de bal op het einde uit het stadion moeten schieten in plaats van proberen te blijven voetballen. Nu viel-ie een keer verkeerd. Heel zuur."



"Het voelde alsof we het duel in de tweede helft onder controle hadden", vervolgde De Jong. "Ze hebben eigenlijk geen kans gehad, maar ze gingen alles of niets spelen en toen viel-ie na geklungel goed. Dit puntenverlies heeft niets te maken met het feit dat we nu na Ajax en Feyenoord speelden. Al zal dat wel weer gesuggereerd worden."