Jetro Willems bleef vorig seizoen steeds maar weer geloven in het kampioenschap, wat uiteindelijk ook terecht bleek. Maar na het 2-2 gelijkspel bij FC Twente ziet ook de linksback van PSV nog maar weinig perspectief.



"Je weet dat je in de tweede seizoenshelft geen punten mag laten liggen. Niet eens gelijk mag spelen", vertelt de PSV'er aan FOX Sports. "In de laatste minuut scoren ze dan alsnog en dan weet je dat je niks terug kan doen. Op zo'n manier ook..."



Willems vindt dat PSV het lelijk heeft laten afweten. "Dan moet je de bal gewoon wegschieten. Zo'n wedstrijd moet je zakelijk uitspelen als PSV zijnde en met onze ervaring." Dat is niet het enige probleem. "We hadden meer doelpunten kunnen maken, maar dat doet er nu niet meer toe."



De linksback weet dat het kampioenschap heel ver weg is. "Ik vraag me zelf ook af waar je nog in moet geloven. Dat antwoord heb ik nog niet. Vorige week praatte iedereen nog over dat het allemaal nog kan. Maar laten wij maar niet naar de toekomst kijken. Pas als we het weer in eigen hand hebben, moet je dat doen."