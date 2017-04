Politie reageert op Twente-kwestie: "Ook intimidatie en geweld"

De wedstrijd tussen FC Twente en PSV zal nog lang nabesproken worden. Enerzijds vanwege de 2-2 uitslag natuurlijk, maar ook omdat het na tijdens de tweede helft zeer onrustig werd in de Grolsch Veste.



De politie deed tijdens het tweede bedrijf een inval in het supportershome van Vak-P. De wedstrijd ging gewoon door, maar de supporters werden verzocht om het stadion te verlaten. Later werd dat verzoek alleen neergelegd bij de fanatieke fans zelf.



Op Twitter schrijft de politie Overijssel: "In het home van Vak-P wordt nu onderzoek gedaan, onder andere met drugshonden. In ieder geval drugs aangetroffen in het supportershome." Tevens: "Politie heeft laatste tijd signalen gehad over mogelijke drugshandel maar ook van intimidatie en geweld in en rond home Vak-P. Daarom vanavond ingegrepen in supportershome Vak-P."