Bizar: politie valt Twente-home binnen in verband met 'drugshandel'

De politie heeft donderdagavond tijdens de tweede helft van FC Twente – PSV een inval gedaan in het supportershome Vak-P. Dat werd door de stadionspeaker gecommuniceerd met de aanhang.



De speaker liet gedurende de tweede helft weten dat het supportershome na afloop gesloten blijft voor de aanhang van FC Twente. De supporters op Vak-P kregen te horen dat zij via een andere ingang naar buiten moeten. Het gaat om een onderzoek naar mogelijke drugshandel.



Een kwartier voor tijd werd de Twente-aanhang zelfs verzocht om het stadion nu al te verlaten.





De politie is in supportershome #Vakp in stadion de Grolsch Veste Enschede bezig met een onderzoek ivm mogelijke drugshandel.