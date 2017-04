Het is momenteel zeer onrustig bij de KNVB. Zo is bondscoach Danny Blind ontslagen en ligt ook technisch directeur Hans van Breukelen onder vuur, maar moet ook hij inrukken? Foppe de Haan vindt van niet.



“Waarom zou hij de eer aan zichzelf moeten houden?", vraagt de oud-trainer van sc Heerenveen zich af in Voetbal International. "Dat het nog niet helemaal goed gaat, komt natuurlijk voor het grootste deel, omdat hij in een organisatie terecht is gekomen die niet in orde is. Maar daar kan Van Breukelen niets aan doen."



De Haan vervolgt: "Dat hij soms wat te gehaast dingen op wil lossen, overigens wel. Maar als Louis van Gaal de hoogste baas wordt, kan hij zich niet overal mee bemoeien, misschien heeft hij Van Breukelen dan wel nodig. Bovendien is het nog maar de vraag of Van Gaal een goede bestuurder is, daar heeft hij niet zo veel ervaring in."