NEC vreest: "Rechtstreeks naar de Eerste Divisie"

NEC moet serieus rekening blijven houden met degradatie uit de Eredivisie. De Nijmegenaren maken een zorgwekkende periode door en verloren ook bij FC Groningen (2-0), dat daarvoor al maanden geen duel meer won.



"De situatie is heel slecht. We kunnen niet scoren. Als dat zo blijft, dan gaan we rechtstreeks naar de Eerste Divisie", sombert de 25-jarige Dario Dumic in gesprek met De Gelderlander. Voetballend is het af en toe wel prima. "Als we hier op voorsprong komen, dan winnen we. Zo gaat dat meestal in dit soort wedstrijden. Maar wij scoren nooit als eerste."



De Bosniër zegt geen oplossing te hebben, maar sluit een trainerswissel uit. Volgens hem is er te weinig kwaliteit. "En dat verandert niet met een andere trainer." En nu? "Ik zal blijven vechten tot het einde van het seizoen. Ik denk nu veel, maar dat kan ik beter niet zeggen. Het maakt ook niet uit of ik optimistisch of pessimistisch ben. Ik zal blijven vechten."