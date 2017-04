Kluivert weet: "Dat doe ik de volgende keer dan maar"

Ajax won woensdagavond met 4-1 van AZ. Justin Kluivert scoorde niet, maar de zeventienjarige vleugelaanvaller maakte wel weer een goede indruk in de Amsterdam ArenA.



Kluivert gaf de assist bij de 1-0 en maakte zelf bijna een wereldgoal. "Ik begon te rennen en passeerde de eerste man die voor me kwam, daarna de tweede en de derde. Toen had ik de bal eigenlijk wat hoger moeten schieten", zo vertrouwde hij RTV Noord-Holland toe. "Dat doe ik de volgende keer dan maar."



Na rust viel Ajax aanvankelijk ver terug. "We speelden het begin van de tweede helft veel te rustig", beaamde de tiener, die het alsnog goed zag vallen. Feyenoord liep gelijktijdig wel uit qua doelsaldo, maar weet Kluivert: "We moeten gewoon vijf keer winnen en dan zien we wel wie er als winnaar uit de koker komt."