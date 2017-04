'Verbijsterde' Jans: "Ons seizoen is na vandaag over"

Ron Jans begrijpt nog steeds niet waarom PEC Zwolle een 2-1 nederlaag heeft geleden op bezoek bij Roda JC Kerkrade. Zijn team kreeg kansen genoeg om ruim te winnen, maar ging in de slotfase ten onder.



"Het creëren van kansen ging prima, maar de effectiviteit was echt belabberd", somberde de trainer van de Zwollenaren in gesprek met FOX Sports. "We hebben zó veel mogelijkheden gehad, dat heb ik niet zo vaak meegemaakt. Ik ben echt verbijsterd."



PEC Zwolle liet de kans op een driepunter liggen en stond uiteindelijk dus zelfs met lege handen. "Het verschil tussen beide ploegen was in alles zo groot. Roda leek op een gegeven moment nergens meer op. De uitslag klopt gewoon niet bij de wedstrijd en dat kunnen wij onszelf aantrekken."



"We waren beter tot veel beter", aldus Jans. "Ons seizoen is na vandaag over. We gaan niet degraderen, maar we hoeven ook niet meer naar boven te kijken."