Roda JC roept crisissfeer halt toe met zwaarbevochten zege

Roda JC Kerkrade heeft donderdagavond een cruciale driepunter geboekt. In eigen huis worstelde de Limburgse laagvlieger met middenmoter PEC Zwolle, maar won in de eindfase met 2-1.



De geplaagde ploeg van trainer Yannis Anastasiou begon redelijk voortvarend aan het thuisduel en kreeg een aantal mogelijkheden om de leiding te nemen. PEC Zwolle herstelde zich langzaamaan en kreeg via Queensy Menig zelfs dé kans op de 0-1, maar de buitenspeler had te veel tijd nodig om de bal in het lege doel te schuiven en gaf Frederic Ananou de kans om alsnog redding te brengen.



Even later mochten de manschappen van Ron Jans alsnog juichen. Roda JC mocht aanleggen voor een hoekschop, maar de bezoekers gingen er in de counter vandoor en daarbij stond de restverdediging van de Limburgers niet goed. Ryan Thomas speelde de bal slim terug op Youness Mokhtar en hij ondervond geen enkele moeite om de 0-1 binnen te schieten.



Wéér een klap voor Anastasiou en consorten dus, maar kort na rust wist de thuisclub alweer langszij te komen. Gyliano van Velzen wist een voorzet van Mohamed El Makrini enigszins fortuinlijk achter doelman Mickey van der Hart te werken. De Zwollenaren hadden de winst daarna alsnog naar zich toe kunnen trekken, maar kans op kans werd om zeep geholpen.



Roda JC bleek ook niet overtuigend in de afronding, maar vlak voor tijd viel de bevrijdende goal dan toch. Mikhail Rosheuvel kopte raak nadat Beni Badibanga snoeihard op de lat mikte. Roda JC komt hierdoor op 26 punten en mag als nummer zestien blijven dromen van handhaving. PEC Zwolle is nog altijd niet definitief veilig.



Scoreverloop:

0-1 (40') Youness Mokhtar

1-1 (48') Gyliano van Velzen

2-1 (89') Mikhail Rosheuvel