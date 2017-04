Go Ahead Eagles had gehoopt op een stunt tegen Feyenoord, maar kreeg in werkelijkheid geen poot aan de grond. In De Kuip verloor de laagvlieger met bijzonder pijnlijke cijfers: 8-0. Sander Fischer schaamt zich kapot.



"Ik heb nog nooit zo'n oorwassing meegemaakt", vertelt de centrale verdediger aan RTV Oost. "In balbezit konden we elkaar heel moeilijk vinden. Als we een paar keer konden overspelen was het veel. Die eerste goal viel gewoon veel te snel en daarna geven we de goals veel te makkelijk weg. Er was geen houden aan."



"Bij rust was het al 5-0... om moedeloos van te worden. En dan moet je nog een helft", sombert Fischer, die komend weekeinde op revanche hoopt. "Zaterdag wacht een nieuwe wedstrijd en dan moeten we terugkomen en laten zien dat we mannen zijn."