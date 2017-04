LOL! Deze Roda-supporter is er vroeg bij met opvoeden

Het combineren van wedstrijdbezoek en de privé-verplichtigen nakomen is niet altijd even makkelijk, zeker niet wanneer je te maken hebt met kleine kinderen. Deze supporter van Roda JC Kerkrade had donderdag een opvallende oplossing in huis om er toch bij te kunnen zijn tegen PEC Zwolle. Opvoeden doe je zo, of niet...