FC Utrecht is trots: "Voor ons is dat een prijs"

FC Utrecht heeft zich deze week als eerste ploeg gekwalificeerd voor de play-offs voor Europees voetbal. De Domstedelingen zijn niet meer te achterhalen door de huidige nummer negen Heracles Almelo.



Aanvoerder Willem Janssen is blij met deze prestatie. "Voor ons is vierde worden, achter de traditionele top-3 een prijs", zo citeert het Algemeen Dagblad. "Het is nu zaak zo fris mogelijk aan de start van de play-offs te verschijnen. De vorm van dan bepaalt wie er Europa ingaat, daar moeten we nu nog niet over praten."



Wout Brama is ook fier op FC Utrecht, maar ziet geen aanleiding om het reguliere seizoen rustig uit te spelen. "Je kunt niet nu gas terugnemen en er straks ineens weer staan. Het is zaak scherp te blijven. Bovendien, we willen graag vierde worden dus er is genoeg om voor te voetballen."