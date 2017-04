Ajacied beaamt: "Toen dacht ik: nee, toch niet weer?"

Ajax-aanvaller Bertrand Traoré opende woensdagavond de score in het thuisduel met AZ (4-1). Een belangrijk moment voor de huurling van Chelsea, nadat hij kort daarvoor wéér een dot van een kans onbenut liet.



"Aan het begin van de wedstrijd kreeg ik een goede kans uit de voorzet van Sinkgraven. Maar Tim Krul maakte een redding", laat Traoré weten aan Ajax TV. "Toen dacht ik: nee, toch niet weer? Ga ik vandaag weer niet scoren? Gelukkig lukte het daarna wel, uit een goede voorzet van Kluivert. Die hoefde ik alleen maar in te tikken. Daar was ik heel blij mee."



Tegen Feyenoord (2-1 zege) faalde de Ajacied ook al in de afronding. "Tegen AZ was het beter en maakte ik een doelpunt. Hopelijk gaat het in de volgende wedstrijd nog beter", aldus Traoré, die dolgraag zijn goal wilde meepikken in De Klassieker. "Ik heb alles geprobeerd, maar het lukte niet wat betreft het afronden. Maar ik weet dat als ik kansen blijf creëren, de doelpunten zullen komen."



De oud-Vitessenaar staat op zeven doelpunten. Dat is niet voldoende, zo meent Traoré. "Nee, ik had meer goals kunnen en willen maken. Ik zal in de laatste duels alles proberen om dat aantal te verbeteren."