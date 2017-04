PSV-parel: "Dan kan niemand mij tegenhouden"

Albert Gudmundsson blinkt dit seizoen veelvuldig uit in het shirt van Jong PSV. De jonge IJslander maakte dit seizoen al drie hattricks en verdiende daarmee de bijnaam 'Hattrick hero'.



"Maar je mag me gewoon Albert noemen", vertelt de oud-middenvelder van sc Heerenveen aan PSV TV. "Maar ik keur die andere naam ook wel goed hoor. Ik doe mijn best om 2017 zo goed mogelijk te maken. De start was erg goed en ik ben niet van plan nu te stoppen."



Gudmundsson heeft duidelijke ambities. "Het belangrijkste is om bij het eerste te komen en daar minuten te gaan maken. Dat is uiteraard niet makkelijk." Twee jaar geleden had hij daar al op ingezet. "Ik denk dat ik iets achter lig op mijn ideale schema, maar het gaat nu wel goed. Als ik zo doorga, fit blijf en doelpunten maak, dan kan niemand mij tegenhouden."