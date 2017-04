Lof voor De Kuip: "Beter dan dit krijg je nooit meer"

Jorien van den Herik mag niet worden aangemerkt als voorstander van een gloednieuw stadion voor Feyenoord. In zijn ogen is er helemaal geen noodzaak om de plannen voort te zetten.



"Woensdag zat ik in het stadion tegen Go Ahead Eagles en de sfeer was fantastisch. Ik vraag me af waarom er een nieuw stadion moet komen", zo liet Van den Herik weten aan RTV Rijnmond. "Beter dan dit krijg je nooit meer. Daar ben ik heilig van overtuigd."



"Ik weet niets van de onderbouwing van plannen voor een nieuw stadion, maar zelfs als dat haalbaar zou zijn, dan zou ik het niet doen", aldus de oud-voorzitter, die zelf voor renovatie pleit. "Besteed nou al het geld aan een renovatie van De Kuip en de infrastructuur. Het duurde mij heel lang voordat ik het stadion binnen kwam. Knap het op en blijf hier."