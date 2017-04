ADO-cultheld op de bank: "Dan zie je het wel aankomen"

Tom Beugelsdijk is zeer populair onder de supporters van ADO Den Haag. Voorheen was de centrale verdediger ook belangrijk voor het elftal, maar sinds kort moet hij op de bank plaatsnemen.



Zonder Beugelsdijk wist de ploeg van trainer Alfons Groenendijk te winnen van Roda JC (4-1) en Willem II (1-2). "Tegen Roda JC wonnen we vorige week met 4-1 en stond het goed. Dan zie je het wel aankomen", zo laat de cultheld weten aan het Algemeen Dagblad. "Never change a winning team. Dat is prima. Ik heb dit vaker meegemaakt. Ik moet gewoon knallen."



Beugelsdijk toont dus begrip voor zijn trainer en dan vooral met het oog op de teamprestaties. "Ik zou het moeilijker vinden als ik niet had gespeeld en we nul punten hadden. Dit is super. Het gaat om de toekomst van iedereen. Wij moeten er gewoon in blijven. Dat is het allerbelangrijkste."