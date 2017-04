De 11 namen bij Roda JC en PEC Zwolle: Anastasiou onder druk

Roda JC Kerkrade en PEC Zwolle trappen donderdagavond om 18:30 uur af voor de voorlaatste wedstrijd van speeldag 29. Met name voor de Limburgers zijn de belangen groot.



Roda JC staat momenteel zeventiende in de Eredivisie en heeft sinds woensdagavond alleen een iets beter doelsaldo dan hekkensluiter Go Ahead Eagles. Het is momenteel behoorlijk onrustig in Kerkrade en dus dient er een goed resultaat behaald te worden. Zo niet, dan dreigt na technisch directeur Ton Caanen ook trainer Yannis Anastasiou zijn baan te verliezen.



De ploeg van Anastasiou heeft besloten om vooral in aanvallend opzicht één en ander te veranderen. Tegenstander PEC Zwolle, de huidige nummer twaalf, kiest voor de vertrouwde namen.



De opstellingen:



Roda JC: Van Leer; Milec, Ananou, Kum, Van Peppen; El Makrini, Van Hyfte, Ajagun; Van Velzen, Schahin, Raykov.



PEC Zwolle: Van der Hart; Van Polen, Marcellis, Bouy, Warmerdam; Holla, Saymak; Thomas, Mokhtar, Menig; Brock-Madsen.