Slot degradatiestrijd voorspeld: 'Zij gaan het niet redden'

De eindsprint van het Eredivisie-seizoen is inmiddels in volle gang, maar overal op de ranglijst is het nog spannend. Met name de strijd tegen degradatie kan nog alle kanten op, al denkt Arthur Numan al te weten wie het niet gaat redden.



"Kijk bijvoorbeeld naar Den Haag met Fonsje Groenendijk, die pakken nu ineens zes punten. Die staan ineens weer boven de streep. Roda krijgt de ene na de andere tik te verduren. Dan zie je maar weer dat het ook geen garantie is als je in één klap tien spelers haalt. Je moet goed op elkaar ingespeeld zijn en harmonie in de ploeg is ook belangrijk. Dus voor die club wordt het al moeilijk. De laatste zes wedstrijden krijg je toch een spanningsveld", vertelt de voormalig speler van PSV aan het Algemeen Dagblad.



"Ik ken de exacte programma’s ook niet, dus het is wat moeilijk om te zeggen. Go Ahead blijf ik altijd een leuke club vinden met de Adelaarshorst. Echt zo’n mooi stadion, volle bak, gezellig sfeertje en entourage. Dus ik hoop wel dat zij in de Eredivisie blijven. Zoals ik het nu zie denk ik dat Roda het niet haalt."