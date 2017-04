'Denk niet dat mijn vrienden in Zwolle mij gaan helpen'

Feyenoord maakte woensdagavond gehakt van Go Ahead Eagles (8-0) en gaat zondagmiddag op bezoek bij PEC Zwolle. Dat betekent dat Eric Botteghin voor even terugkeert in het stadion waar het voor hem allemaal begon in Nederland.



"Komend weekend weer tegen PEC Zwolle. Mooi dat Vilhena weer terugkeert. En hopelijk ook Jörgensen. Dan hebben we weer meer opties", blikt de Braziliaan vooruit in gesprek met ELF Voetbal.



"Het is altijd leuk om weer even terug te keren in Zwolle. Ik denk alleen niet dat mijn vrienden in Zwolle mij helpen, haha. Zij hebben de punten ook hard nodig. Het wordt een lastige wedstrijd, zoals altijd in Zwolle, maar we moeten niet aan het verleden denken. We kijken alleen maar vooruit, met veel vertrouwen."