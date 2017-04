'Ik moest en zou spelen, die knie had er ook af mogen zijn'

Vitesse won woensdagavond met 0-1 bij Heracles Almelo. Alexander Büttner stond voor het eerst in de basis, maar speelde allesbehalve pijnvrij.



De linksback kreeg tijdens een training in aanloop naar de wedstrijd in Almelo een flinke tik op zijn knie. "Ik moest en zou spelen. Dat zit gewoon in mij", zegt Büttner tegen De Telegraaf. "Die knie had er ook af mogen zijn. De staf wist ervan, maar ik zei: ik speel. Dit is een beloning voor het harde trainen."



De Achterhoeker was redelijk tevreden over zijn optreden. "Ik wil altijd aanvallen en weer terug. Nu koos ik meer mijn momenten. Ik heb niet te gek gedaan. Ik heb nog wedstrijdritme nodig, het kan alleen maar beter gaan."