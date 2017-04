Klopp ziek van teleurstelling: "Moest er bijna van overgeven"

Liverpool stelde woensdagavond teleur door met 2-2 gelijk te spelen tegen het laaggeklasseerde Bournemouth. De ploeg van Jürgen Klopp leek lange tijd op weg naar de overwinning, maar incasseerde vlak voor tijd alsnog de gelijkmaker.



"Ik moest er bijna van overgeven en dat is natuurlijk niet zo fijn", aldus Klopp tegenover Sky Sports. "Normaal gesproken gooien we de wedstrijd op slot als we op voorsprong komen in de tweede helft. Maar nu deden we dat niet", weet Klopp, die dat zijn spelers overigens niet wil aanrekenen. "Als mijn zoon iets verkeerds doet dan is dat voor een groot deel mijn verantwoordelijkheid. Dan had ik het maar beter moeten uitleggen."



"In deze situatie is dat niet heel anders. Ik zei eerder dit seizoen al dat de slechte dingen mijn verantwoordelijkheid zijn en de goede dingen die van mijn spelers. Ik denk dat dat wel zo eerlijk is. Ik heb er de leeftijd voor."