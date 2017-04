'Everton vreest voor vertrek Koeman en heeft opvolger in beeld'

Ronald Koeman doet het als manager van Everton absoluut niet onaardig. De Nederlander draait met de ploeg uit Liverpool mee in de Engelse subtop en dus is de clubleiding bijzonder blij met de voormalig trainer van bijvoorbeeld Feyenoord en Southampton.



Toch beginnen de grote bazen van Everton zich een beetje zorgen te maken, want Koeman wordt de laatste weken nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar het grote FC Barcelona. Luis Enrique houdt het na dit seizoen voor gezien als trainer van Barça en Koeman zou hoog op het lijstje staan om hem op te volgen.



Volgens BILD heeft Everton inmiddels een alternatief voor Koeman in gedachten. De Duitse boulevardkrant denkt dat Roger Schmidt een telefoontje kan verwachten in het geval dat Koeman naar Catalonië trekt. De Duitser is sinds kort clubloos. Schmidt begon dit seizoen als trainer van Bayer Leverkusen, maar werd in maart ontslagen en heeft sindsdien nog geen nieuwe club kunnen vinden.