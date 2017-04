Ajax kan druk op Feyenoord opvoeren: 'Fijn, maar...'

Koploper Feyenoord en achtervolger Ajax wonnen woensdagavond allebei hun doordeweekse competitiewedstrijd, maar komend weekend staan de volgende duels alweer op het programma. De Amsterdammers gaan zaterdagavond op bezoek bij NEC Nijmegen, terwijl de Rotterdammers een dag later op bezoek gaan bij PEC Zwolle.



"Fijn dat we nu een keer voor Feyenoord spelen", zei Ajax-trainer Peter Bosz donderdagmiddag tijdens zijn perspraatje. De oefenmeester hoopt met een overwinning de druk op Feyenoord op te voeren. "Maar ik had liever op zondag gespeeld. Twee dagen hersteltijd is tekort", herhaalde hij nog maar eens.





