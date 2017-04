TRANSFERUURTJE: Ziyech, Blind, Lewandowski, Bizot en Milik

De laatste transfergeruchten en -nieuwtjes lees je elke dag op SoccerNews.nl. In de rubriek 'Transferuurtje' verzamelt de redactie de meest interessante en bizarre transferberichten in een handig overzicht.



Nederland:

De multifunctionele Oranje-international Daley Blind is niet de meest favoriete speler van coach José Mourinho bij Manchester United. An sich begint hij relatief vaak in de basis, maar de Portugees zou hem op termijn toch willen vervangen door een speler die verdedigend beter is. En naar verluidt kan Blind terugkeren naar de Eredivisie. De algemene verwachting is dat de Red Devils flink gaan shoppen in de aankomende zomertransferwindow. The Special One wil aanvallend ingestelde spelers halen, Antoine Griezmann en Romelu Lukaku zouden op de shortlist staan, maar ook de verdediging mag hij niet vergeten. En Blind wordt volgens de Engelse media dan het kind van de rekening. Naar verluidt houdt directeur spelerszaken Marc Overmars van Ajax zijn situatie echter goed in de gaten.





Middenvelder Hakim Ziyech kende een tijdje geleden misschien een dipje. De spelmaker meldde zich op het kantoortje van trainer Peter Bosz van Ajax met de mededeling: ik voel me niet zo fit. De afgelopen wedstrijden van de Amsterdammers doet de Marokkaan het juist wel weer goed. En dat brengt wat interesse teweeg. Volgens de Engelse media zal Southampton zich in de zomer namelijk melden bij directeur spelerszaken Marc Overmars met een bod op Ziyech. Het is niet precies bekend waar we aan moeten denken, maar de Saints zouden wel op de hoogte zijn van de vraagprijs van Ajax voor zijn middenvelder: zestig miljoen euro. Dat gaat Southampton natuurlijk niet betalen, maar de ploeg van verdediger Virgil van Dijk blijft wel in de markt voor Ziyech.



Momenteel staat doelman Tim Krul natuurlijk tussen de palen in het AFAS Stadion bij AZ. In de aankomende transferzomer zal de Nederlander echter weer terugkeren richting Newcastle United en dan dienen de Alkmaarders een nieuwe goalie vast te leggen. Wat dat betreft mikt AZ op Marco Bizot. De Telegraaf onthult op donderdagmorgen: "AZ heeft interesse in Racing Genk-doelman Marco Bizot. De Alkmaarders hebben reeds een gesprek achter de rug met de 26-jarige sluitpost, die komende zomer transfervrij is."



Buitenland:

De Poolse spits Arek Milik vertrok in de afgelopen transferzomer voor 32 miljoen euro van Ajax naar het Italiaanse Napoli. Aanvankelijk kreeg hij vrij veel speeltijd in het San Paolo-stadion, maar vervolgens raakte hij zwaar geblesseerd. In het hier en nu krijgt hij minder minuten en naar verluidt staat Milik voor een nieuwe toptransfer. Het Franse medium L'Équipe weet op donderdagmorgen te vertellen dat de Ligue 1-club Olympique Marseille alleszins concreet is voor de international van Polen. Ook Milik zelf zou wel openstaan voor een nieuwe toptransfer, omdat hij de laatste tijd niet echt hoeft te rekenen op een basisplek bij de ploeg uit Napels. Daarom zou hij zijn geluk elders willen beproeven.





Robert Lewandowski behoort toch wel tot de allerbeste spitsen van de wereld. De Pool zit wel goed bij zijn huidige werkgever Bayern München, maar sommige media denken daar anders over. Don Balon brengt op donderdag namelijk dat de spits in onderhandeling is met niemand minder dan Manchester United. De situatie van Zlatan Ibrahimovic op Old Trafford is nog wat onduidelijk. Naar verluidt is de Zweed momenteel in gesprek met de clubleiding van de Red Devils, maar het zou ook zomaar kunnen zijn dat hij naar de Major League Soccer-club LA Galaxy vertrekt. Bij Don Balon denken ze dat directeur Ed Woodward reeds ingespeeld heeft op een mogelijk vertrek van Ibracadabra. De beleidsbepaler zou namelijk al gesproken hebben met de vertegenwoordigers van Lewandowski.