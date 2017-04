FIFA-ranglijst: dieptepunt Oranje, ónder Iran

Het Nederlands elftal speelde onlangs toch wel een erbarmelijke wedstrijd in de WK-kwalificatie tegen Bulgarije. Oranje verloor en dat kostte bondscoach Danny Blind de kop. De slechte prestatie van ons nationale team is nu ook terug te zien op de FIFA-ranglijst ...



Oranje is namelijk gedaald naar de 32e plek, vlak onder landen als Hongarije, Senegal, Bosnië, Iran en Noord-Ierland. Voetbal International schrijft: "De wereldvoetbalbond heeft donderdag de erbarmelijke 32ste plaats van het Nederlands elftal op de FIFA-ranglijst bevestigd. Oranje, dat nimmer zo laag stond, is een van de grootste dalers. Door de nederlagen tegen Bulgarije (2-0, WK-kwalificatie) en Italië (1-2, oefeninterland) zakt het Nederlands elftal liefst elf plaatsen."



Het blad gaat verder: "Daags na die eerste wedstrijd maakte de KNVB bekend afscheid te nemen van bondscoach Danny Blind. Tegen Italië stond Oranje onder leiding van Fred Grim. Oranje is bij lange na niet de grootste daler. Ook in Liberia (39 plekken gezakt naar 141), en de Centraal Afrikaanse Republiek (van 108 naar 130) is het crisis, terwijl de status van voetballand St. Kitts and Nevis (van 73 naar 99) eveneens aan erosie onderhevig is."