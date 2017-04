Ajacied Sánchez: druk opvoeren op Feyenoord

De Colombiaanse centrumverdediger Davinson Sánchez heeft dit seizoen al een groot aantal goede wedstrijden gespeeld voor Ajax. Ook in de Amsterdam ArenA tegen AZ was de stopper belangrijk: hij zorgde hoogstpersoonlijk voor de 2-1 met een mooie omhaal. In gesprek met FOX Sports vertelt hij daarover.



Sánchez zegt: "Het is mooi om je iets voor te stellen en het dan uit te voeren op het moment dat je de kans krijgt. Met een beetje geluk en dank aan God ging deze erin, op een hele mooie manier. Maar het belangrijkste is dat het team gewonnen heeft en dat we drie punten hebben gepakt, zodat we tot het einde kunnen meestrijden."



De missie van Ajax is duidelijk: de Amsterdammers moeten al hun Eredivisie-wedstrijden winnend afsluiten. "Het is goed om even te genieten, maar vooral om je te focussen op wat nu komt. We krijgen nu een lastige uitwedstrijd en die willen we winnen om de druk op te voeren bij Feyenoord."