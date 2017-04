Bosz cynisch: ze gunnen ons zondag niet

Ajax-trainer Peter Bosz werd op woensdagavond gevraagd naar de blessure van middenvelder Davy Klaassen. De desbetreffende journalist van de NOS ging in de fout door te vragen: kan Klaassen zondag tegen NEC weer meedoen. Ajax speelt immers op zaterdag en daar reageerde de oefenmeester wat cynisch op.



Hij stelde namelijk: "Of hij zondag in actie kan komen? Zaterdag, hè. Zondag gunnen ze ons niet. Zaterdag. Maandag ook niet. Zondag was prima geweest." Vervolgens richtte hij zich op het doelsaldo in de Eredivisie, Feyenoord liep immers nog maar een keer uit. "Het was pas weer een issue geweest als we zondag met 5-0 hadden gewonnen, wat ook had gemoeten."



Bosz ging verder over het duel met AZ: "Ik was blij, want we scoorden die 2-1 niet in de fase dat we de bovenliggende partij waren. Feit is dat we goed begonnen en dat we het initiatief weggaven. Het is moeilijk de vinger erop te krijgen waar dat precies aan ligt. Dat is alleen gissen." En over Feyenoord: "Ik had verwacht dat ze zouden winnen, maar niet met 8-0. Slecht voor het doelsaldo? Als je reëel bent: we hadden daar afgelopen wedstrijd tegen Feyenoord wat aan kunnen doen. In die zin is er niks veranderd."