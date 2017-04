'Premier League-club meldt zich voor Ziyech'

Middenvelder Hakim Ziyech kende een tijdje geleden misschien een dipje. De spelmaker meldde zich op het kantoortje van trainer Peter Bosz van Ajax met de mededeling: ik voel me niet zo fit. De afgelopen wedstrijden van de Amsterdammers doet de Marokkaan het juist wel weer goed. En dat brengt wat interesse teweeg.



Volgens de Engelse media zal Southampton zich in de zomer namelijk melden bij directeur spelerszaken Marc Overmars met een bod op Ziyech. Het is niet precies bekend waar we aan moeten denken, maar de Saints zouden wel op de hoogte zijn van de vraagprijs van Ajax voor zijn middenvelder: zestig miljoen euro. Dat gaat Southampton natuurlijk niet betalen, maar de ploeg van verdediger Virgil van Dijk blijft wel in de markt voor Ziyech.



De Marokkaan is überhaupt vrij populair op de transfermarkt, want ook Newcastle United en Olympique Marseille hengelen naar zijn diensten. In een interview met Voetbal International weigerde de spelmaker onlangs nog een nieuwe transfer uit te sluiten. Is positieverbetering mogelijk, dan is hij best bereid te onderhandelen.