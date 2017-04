Kluivert: ik denk dat ik heel veel schijt heb

Je kunt toch wel stellen dat de piepjonge buitenspeler Justin Kluivert de laatste tijd heel erg goed in vorm is. In de Klassieker tegen Feyenoord werd hij uitgeroepen tot Man of the Match en ook in de wedstrijd tegen AZ liet hij zich soms goed zien. Aan het medium AT5 vertelt Kluivert 'dat hij gewoon schijt heeft'.



Het talent zegt: "Je moet niets over je heen laten gaan. In de wedstrijd moet je gewoon alles durven en je acties maken, dan moet het wel goed komen. Ik denk dat ik ook heel veel schijt heb, maar dat is meer in het veld. Buiten het veld ben ik gewoon een rustige jongen, eigenlijk. Maar in het veld heb ik gewoon ... ja, dat kun je wel over mij zeggen, denk ik."



Kluivert merkte tegen AZ wel enige vermoeidheid bij Ajax. "Ik begon natuurlijk deze wedstrijd en ik voelde me helemaal niet vermoeid. Maar natuurlijk krijg je wat zwaardere benen tijdens de wedstrijd. En dat merkte ik ook wel. Maar dat hoort erbij, denk ik ook, op zo'n leeftijd. En ja, daar word ik alleen maar sterker van."